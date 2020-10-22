Программу льготной ипотеки продлят до июля 2021 года

Программа льготной ипотеки под 6,5%, которая должна была закончиться 1 ноября, продлевается до 1 июля 2021. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Программа льготной ипотеки была запущена по поручению Президента РФ в апреле 2020 года и распространяется на новостройки. В Липецкой области на сегодняшний день выдано более 1200 кредитов на сумму 2 миллиарда 272 миллиона рублей.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне», — считает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

По мнению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, продление льготной программы ипотеки под 6,5% до 1 июля позволит оформить кредиты около 600 тысяч семей в России. «Мы ожидаем, что продление программы позволит до конца года улучшить жилищные условия еще порядка 152 тысяч семей и еще порядка 300 млрд рублей придет в экономику страны. А до 1 июля мы прогнозируем, что продление ипотеки позволит улучшить жилищные условия еще 600 тыс. семей на сумму около 1 трлн 850 млрд рублей», – сказал Хуснуллин на заседании правительства.

Он отметил, что, что сентябрь оказался рекордным месяцем для программы льготной ипотеки – выдано около 60 тыс. кредитов. Всего за время реализации программы выдано более 230 тыс. кредитов на 670 млрд рублей. Получить льготную ипотеку может любой человек. Условие одно: подающий заявку должен быть гражданином РФ. Цели кредита – покупка у юридических лиц жилых помещений, находящихся на этапе строительства – по договорам долевого участия или заключенным с юрлицами договорам уступки. И покупка у застройщиков жилых помещений по договору купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, построенных с договорами долевого участия.

Срок кредитования до 20 лет, первоначальный взнос от 20% стоимости квартиры, дата заключения кредитного договора – с 17 апреля по 1 июля 2020 года.