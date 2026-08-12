Программа «Мама-предприниматель 2026» пройдет в Липецкой области с 7 по 11 сентября

Региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель 2026» состоится в Липецкой области с 7 по 11 сентября. К участию приглашаются женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также находящиеся в декретном отпуске. В течение пяти дней они пройдут интенсивный курс по основам предпринимательства и грамотному управлению бизнесом. В нашем регионе программа традиционно реализуется центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа «Мама-предприниматель» разработана Минэкономразвития России и включает несколько этапов. Участниц ждёт четырехдневный очный интенсив, который проведет бизнес-тренер Национального агентства «Мой бизнес» Маргарита Болдырева. А в пятый, финальный, день состоится защита проектов, лучший из которых выиграет денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

«Программа «Мама-предприниматель» уже несколько лет подряд остаётся востребованной в нашем регионе. С 2019 года центр «Мой бизнес» успешно проводит её на своей площадке. Условия участия в программе «Мама-предприниматель 2026» предусматривают несколько обязательных критериев. К участию приглашаются женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также те, кто воспитывает детей до 18 лет (до конца 2026 года). При этом претендентка не должна иметь действующего зарегистрированного бизнеса, либо срок существования её ИП или юрлица не должен превышать трёх лет. К конкурсу допускаются женщины, зарегистрированные на территории Липецкой области. И главное — у каждой конкурсантки должна быть чёткая бизнес-идея, которую она планирует превратить в действующий проект.

Заявки принимаются на официальном сайте программы мамапредприниматель.рф. Лучшие участницы региональных этапов получат возможность пройти углублённое обучение на федеральном уровне в Москве, где 25 финалисток поборются за денежные призы в размере 1 миллиона, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

«Поддержка женского предпринимательства позволяет решать ряд важных задач, в числе которых нишевое импортозамещение за счет создания продукции локального производства и развитие сферы услуг в тех направлениях, которые требуют особого душевного подхода», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.