Программа «Мама-предприниматель» вдохновила липчанку на открытие своего дела

Жительница Липецка Екатерина Карпова, находясь в декретном отпуске, осуществила свою мечту и открыла собственную доставку авторской пиццы. Старт бизнесу дал грант «Легкий старт», который она получила после обучения в федеральной программе «Мама-предприниматель» в 2023 году. На полученные средства она зарегистрировала юридическое лицо, разработала бренд, арендовала помещение, закупила оборудование и собрала команду. Теперь ее пиццерия радует липчан качественной и вкусной едой.

До открытия своего дела Екатерина много лет работала в сфере общественного питания. Декрет стал временем для экспериментов: она разрабатывала рецепты, собирала фокус-группы из друзей. Решающим шагом стало участие в региональном этапе федеральной программы «Мама-предприниматель», которая реализуется центром «Мой бизнес» Липецкой области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Обучение дало не только необходимые знания по маркетингу и финансам, но и уверенность в своих силах.

«Малый и средний бизнес в Липецкой области динамично развивается, показывает хорошие результаты и делает ощутимый вклад в экономику региона. Инициативные и целеустремленные граждане, мечтающие начать свое дело, могут рассчитывать на поддержку – как финансовую, так и экспертную», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа «Мама-предприниматель» предназначена для женщин с несовершеннолетними детьми. Она включает обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Автор лучшего проекта в каждом регионе получает грант в размере 150 тысяч рублей. Регистрация для участия в проекте «Мама-предприниматель» уже открыта на официальном сайте программы и продлится до 1 сентября включительно. Региональный этап программы пройдет в центре «Мой бизнес» Липецкой области с 8 по 12 сентября. Лучшие участницы смогут пройти углубленное обучение в Москве, где 25 проектов поборются за гранты в размере одного миллиона, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Реализацию программы поддерживают компании крупного бизнеса, а также общественные организации и фонды. Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — бухгалтерия для бизнеса «Моё дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и журнал «Караван историй». Иные партнеры – Фонд «Наше будущее», Союз женщин России. Программа реализуется благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».