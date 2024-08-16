Программа по замене лифтов в многоквартирных домах Липецкой области идёт с опережением. Специалисты регионального Фонда капитального ремонта уже приступили к реализации и зашли с работами в три МКД. Всего до 15 февраля 2025 года — на полгода раньше запланированного срока — в 70 домах липчан установят 181 новый подъёмник.

Новые модели — энергосберегающие, более быстрые и безопасные по сравнению с предшественниками. В лифтах есть кнопки со шрифтом Брайля, электронное табло с датой и временем и аудиодиспетчер, который сообщает номер этажа по ходу движения подъёмника.

«Замена старых лифтов — необходимое условие для обеспечения безопасности наших жителей. Новые подъёмники обладают повышенной надежностью и долговечностью, что позволяет значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Кроме того, современные лифты отличаются высокой энергоэффективностью, что помогает экономить ресурсы и снижать затраты на их эксплуатацию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В областном ФКР отмечают, что замена лифтового оборудования в среднем занимает до трёх месяцев. Всего за период с 2023 по 2025 годы в регионе заменят 494 лифта стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. Средства выделены на при софинансировании из областного бюджета.