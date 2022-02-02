Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по охвату МСП в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства. Ее запустило Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», оператором выступает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, программа позволяет приобретать облачное программное обеспечение отечественных производителей со скидкой 50%. Льгота реализуется за счет компенсации 50% от стоимости лицензии компаниям-производителям и поставщикам ПО.

Охват представителей малого и среднего бизнеса в Липецкой области за 2021 год составил 2,65%, большая часть купленных лицензий распространялась на облачное ПО в сфере торговли. За первые две недели 2022 года представители бизнеса в российских регионах уже приобрели более 25000 лицензий на облачное программное обеспечение.

Чтобы приобрети лицензию на облачное ПО вдвое дешевле предпринимателю не требуются дополнительные документы и отчетность, достаточно быть включенными в реестр МСП. Покупка совершается привычным способом на сайте производителя. В настоящий момент приобрести со скидкой можно более 100 российских программных продуктов, представленных 29 компаниями-разработчиками и поставщиками российского облачного ПО. Подробнее по ссылке https://цифроваяэкономика.рф/msp.

Для компаний, еще не успевших воспользоваться этой мерой поддержки, Российский фонд развития информационных технологий проведет серию вебинаров, разъясняющих как цифровые решения могут повысить эффективность бизнеса. Подробнее о вебинарах по ссылке https://рфрит.рф/вебмсп.

Новый отбор программного обеспечения начнется с апреля.