Жители Липецкой области направили больше 100 заявок на участие в конкурсном отборе грантовой программы «Стальное дерево-2021». Программа реализуется при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие» и направлена на поддержку социально значимых инициатив.

Наиболее активными при подаче заявок стали жители Данковского, Грязинского, Елецкого, Липецкого, Лебедянского и Чаплыгинского районов. Большая часть инициатив связана с обустройством спортивных, детских игровых площадок, озеленением территорий, внедрением программ по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Неравнодушные жители Липецка, добровольцы могут внести значительный вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что социально значимые инициативы активных жителей будут поддержаны и такие меры привлекут больше людей», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Лучшие проекты отберет конкурсная комиссия, в которую войдут представители НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие», администрации региона, городских и сельских поселений. Победители смогут реализовать их в течение шести месяцев, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта составит 300 тысяч рублей.

В 2021 году приоритет в предоставлении грантов отдан проектам по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года – всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 23 проекта программы. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.