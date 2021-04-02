В совещании, которое прошло в «Технопарк-Липецк», приняли участие председатель городского департамента экономического развития Юлия Полоскина, директор регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Никитин и руководители предприятий.

– Наша основная цель – не только развитие промышленности в Липецке, но и поддержка предпринимателей. Организации должны знать, какими льготными условиями могут воспользоваться, – отметила Юлия Полоскина.

Как рассказал директор «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков поддержку предприятиям в частности готов оказать Фонд развития промышленности, который в том числе позволяет привлекать льготное заёмное финансирование на развитие действующих и открытие новых производств.

Подробнее с программами участников познакомил директор Фонда. Он сообщил, что для промышленных организаций предусмотрено более десяти направлений поддержки, они различаются по целям, уровням процентных ставок, условиям софинансирования и суммам. Так, ФРП готов предоставлять займы на развитие деятельности под низкие проценты – от 1 до 5%.

По словам директора «Технопарк-Липецк» Андрея Ряскова, заявка одного из действующих резидентов – ООО «Зевс Технологии» – сейчас как раз находится на рассмотрении в ФРП. Компания создаёт различную продукцию из резиновой крошки. Заёмные средства на производстве планируют направить на расширение ассортимента.

– Мы разработали проекты некоторых полезных изделий из резиновой крошки. Хотим производить прорезиненные бордюры, а также парковочные разделители. Если водитель на парковке заденет резиновый столбик, он не повредит машину и не сломает ограничитель, – пояснил заместитель директора компании Пётр Здендяк.