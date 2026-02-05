Проиндексировали маткапитал и ввели новую меру поддержки для семей в 2026 году в Липецкой области

Липецкая область в 2026 году расширила поддержку молодых семей: введена новая выплата на компенсацию аренды жилья. Её ежемесячно могут получать родители в возрасте до 35 лет включительно.

Размер выплаты зависит от количества детей. При наличии первого ребёнка компенсируется 50% стоимости найма (но не более 15 тысяч рублей), при рождении второго или третьего ребёнка – 75% (не более 20 тысяч рублей).

Новая выплата адресована семьям, которые не имеют в собственности жилья в населённом пункте, где они фактически проживают. Важным условием является рождение ребёнка не ранее 1 января 2025 года. Оформить компенсацию можно через МФЦ или территориальные отделы социальной защиты населения.

Также в регионе проведена индексация регионального материнского капитала, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Сохранены все действующие меры поддержки, включая выплаты для женщин, впервые ставших матерями, а также для семей, в которых родились двойняшки или тройняшки.

«Это часть региональной политики в сфере демографии и одновременно наш вклад в реализацию национального проекта «Семья». Мы стремимся, чтобы все меры поддержки – как федеральные, так и областные – складывались в единую систему, дающую семьям настоящую опору», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.