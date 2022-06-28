Ежемесячные выплаты областным категориям льготников с 1 июня 2022 года увеличены на 8 %. Кроме этого, с начала следующего года на 15 % увеличится компенсация расходов на приобретение FM-систем для кохлеарного импланта и на 10 % – ежегодная выплата на замену и ремонт внешних комплектующих частей, приобретение элементов питания к системе кохлеарной имплантации. Решение принято сегодня на внеочередной сессии областного Совета депутатов.

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются важными задачами социальной политики для региональных властей», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области живут 72 ребенка и четыре взрослых, которым установлен кохлеарный имплант. Он помогает людям с двусторонней глухотой или глубокой потерей слуха слышать звуки речи и окружающего мира, вести социальный образ жизни. С начала 2020 года инвалиды и дети-инвалиды, которым установлен кохлеарный имплант, могут получить компенсацию расходов на приобретение FM-систем для импланта и ежегодно обращаться за выплатой на обслуживание его внешних комплектующих частей.

Получить эту меру поддержки могли семьи, чей среднедушевой доход не превышал двукратную величину прожиточного минимума в расчёте на душу населения. «Анализ применения этой меры поддержки показал: существующий критерий нуждаемости не позволяет большинству её потенциальных получателей воспользоваться ей. Учитывая это обстоятельство, а также рост цен на FM-системы, внешние комплектующие части и элементы питания к системе кохлеарной имплантации, решено увеличить размер компенсации расходов по приобретению FM-систем со 100 тысяч до 115 тысяч рублей и с 20 до 22 тысяч рублей», – сообщила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Соответствующие изменения начнут действовать с 1 января 2023 года. Ежемесячная денежная выплата предоставляется из средств областного бюджета ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Всего данную меру поддержки получают 81 617 жителей Липецкой области. После увеличения размер ЕДВ составит: для ветеранов труда, в том числе Липецкой области и ветеранов военной службы – 570 рублей, для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий – 785 рублей, для реабилитированных граждан – 900 рублей.