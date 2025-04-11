Производитель электротехнического оборудования в Липецкой области присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Ведущий региональный производитель электротехнического оборудования Научно-производственное предприятие «ТерраВатт» приступил к реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение бережливых технологий позволит значительно увеличить производственные мощности, сократит время выпуска продукции и, как следствие, повысит конкурентоспособность предприятия на рынке. В пилотном проекте по сборке электрических шкафов сотрудники предприятия совместно с экспертом АНО «РЦК» проведут анализ производственных процессов, выявят точки роста и разработают решения для их реализации.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на создание условий для устойчивого экономического роста и повышения производительности труда. Участие в данном проекте предоставляет возможность предприятиям получать финансирование и консультационную поддержку от государства, что способствует сокращению затрат и оптимизации бизнес-процессов. Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. Для участия в проекте компании могут оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

«По результатам реализации нацпроекта «Производительность труда» Минэк признал Липецкую область одной из лучших в стране. Наши предприятия активно используют инструменты бережливого производства, повышают эффективность, внедряют передовые технологии», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.