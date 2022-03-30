Работающий в Липецкой области производитель лекарств готов нарастить мощности и выпускать больше жизненно важных препаратов. Об этом сообщил генеральный директор компании «Рафарма» Владимир Ильюшин руководителю региона Игорю Артамонову в ходе их рабочей встречи.

«Процесс лекарственного обеспечения медучреждений и жителей региона мы пристально контролируем, выделяем средства на пополнение запаса препаратов. В настоящее время вся деятельность ведётся в штатном режиме», – отметил Игорь Артамонов, а также обсудил с руководителем фармкомпании готовность предприятия реализовывать новые проекты, используя текущую экономическую обстановку как стимул к развитию.

По словам Владимира Ильюшина, предприятие имеет колоссальный запас мощностей, и в случае необходимости готово нарастить объёмы производства. «У нас есть производственные мощности, есть очень хорошие импортозамещающие продукты, – сказал Владимир Ильюшин. – Что касается линейки онкопрепаратов, то мы готовы покрывать потребности Российской Федерации. Что касается антибиотиков, то тоже можем выполнить весомую долю заказов».

Завод компании расположен в Тербунском районе. Сегодня это один из самых масштабных инновационных проектов фармацевтической отрасли в России. Предприятие выпускает антибиотики, нейролептики, кардиологические и сахароснижающие препараты, лекарства для лечения онкологии и туберкулёза.

Гендиректор «Рафармы» подчеркнул, что введённые западными странами санкции не скажутся на кадровом составе завода. Сейчас там трудятся более 400 человек. Все рабочие места будут сохранены. Более того, компания предусмотрела средства на покупку квартир для своих сотрудников. Также выполнит все обязательства по заявленным на 2022 год проектам, инвестировав в них свыше 400 млн рублей.