Производитель металлопроката в Липецкой области присоединился к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»

Производитель металлопроката ООО «ТИТАН» присоединился к национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Компания, специализирующаяся на производстве рулонного, листового и сортового проката, за короткий период зарекомендовала себя как надежный поставщик строительных материалов. Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия.

В рамках нацпроекта предприятие планирует внедрить современные методы управления производством, оптимизировать логистические процессы и повысит квалификацию сотрудников. Реализация проекта позволит компании существенно снизить издержки производства, повысить конкурентоспособность продукции, улучшить условия труда работников. Это обеспечит стабильность и лидерство на рынке в долгосрочной перспективе. Особое внимание будет уделено внедрению инновационных технологий и повышению эффективности работы предприятия.

«В современных экономических условиях ключевым фактором успеха является стремление к инновациям и эффективности. Участие в нацпроекте – это возможность для предприятий получить дополнительные конкурентные преимущества и укрепить свои позиции в отрасли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект реализуется в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», продолжающего успешные практики национального проекта «Производительность труда», утвержденного указами Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Цель нацпроекта – обеспечить ежегодный прирост производительности труда в стране на 5% к 2030 году. Для участия в проекте предприятия могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки. Подать заявку можно на сайте производительность.рф