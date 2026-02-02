Производитель премиальных кормов внедряет бережливые технологии при поддержке федерального проекта

Резидент особой экономической зоны «Липецк», завод «Петэксперт», начал работу по оптимизации производственных процессов, став участником федерального проекта «Производительность труда». Цель — системное снижение издержек и сокращение времени изготовления кормов для домашних животных.

«Петэксперт» выпускает корма для кошек и собак с содержанием свежего мяса до 75%. Предприятие использует автоматизированное оборудование и собственную лабораторию, что позволяет создавать рационы любого уровня сложности и строго контролировать качество на всех этапах.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций компания внедряет бережливые технологии. Фокус будет направлен на минимизацию лишних перемещений, возможных простоев техники и иных потерь. Это повысит эффективность труда персонала и загрузку мощностей без снижения стандартов качества. Результатом станет увеличение выпуска продукции при сокращении операционных затрат и времени протекания процессов. Данные меры укрепят конкурентные позиции компании на рынке и будут способствовать дальнейшему импортозамещению.

«Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкуренторсобная экономика» и реализуется до 2030 года. Информация об участии доступна на платформе производительность.рф.