Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с собственником промышленной группы «Гермес» Полиной Шаровой. Документ подразумевает укрупнение производства на 50%. В планах компании расширение номенклатуры выпускаемых промышленных котлов Vitomax и увеличение общего объёма выпуска продукции.

«Компания хорошо себя зарекомендовала в регионе. Производство современное, достойные зарплаты. Предприятие сотрудничает с нашими образовательными учреждениями, берёт студентов на практику и стажировку с дальнейшим трудоустройством, помогает Грязинскому техническому колледжу с оборудованием, на котором практикуются будущие сотрудники завода», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Суммарные инвестиции составят около 500 млн рублей. Основная часть проекта будет реализована до конца 2025 года. Планируется создание 25 новых рабочих мест. Закупка дополнительного оборудования позволит увеличить объём выпускаемой продукции за счёт повышения автоматизации технологических операций, увеличения производительности в узких местах технологической цепочки и создаст возможность производства промышленных котлов массой до 80 тонн.