Пространство «Универмаг» открылось в павильоне №75 на ВДНХ, где представлены товары отечественного производства из всех регионов России, в том числе из Липецкой области. Открытие состоялось на площадке Международной выставки-форума «Россия».

«Это уникальная возможность показать, как прекрасна липецкая земля и наши мастера, какие золотые у них руки, и чего достиг наш регион – один из самых молодых в стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона, организаторы гармонично соединили на небольшом пространстве традиции и современность. «В универмаге можно найти как исторические национальные промыслы и ремесла, так и современные российские товары. Липецкая область, конечно же, не исключение», – рассказали в управлении.

Дирекция выставки достижений отобрала для «Универмага» товары более 20 производителей региона. Это елецкие кружева, романовская игрушка, уникальные украшения ручной работы, сувенирная продукция и многое другое. Все это можно приобрести в «Универмаге» во время работы выставки-форума «Россия» на ВДНХ до 12 апреля следующего года. В январе 2024-го Липецкая область, которая в этом месяце отметит знаменательную дату – 70-летие со дня образования, планирует провести здесь день региона.