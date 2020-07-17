Производители молока в Липецкой области получат новый вид господдержки

Животноводы Липецкой области получили 97,7 млн на поддержку собственного производства молока из федерального и регионального бюджетов. Всего в 2020 году эта сумма достигнет 182,7 млн рублей. Оставшиеся средства будут перечислены получателям до конца текущего месяца. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 108,9 млн рублей, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Также 15 млн рублей в этом году предусмотрены на обеспечение прироста собственного производства молока. 11,1 млн уже переведены липецким животноводам. Еще 3,9 млн рублей производители молока получат до 1 августа.

Это новый вид господдержки, который действует с этого года и призван стимулировать производство молока. В Липецкой области его получают те производители сельхозтоваров, у кого средняя продуктивность на одну корову в 2019 году составила не менее 7400 кг.

«Молочное скотоводство – одна из наиболее важных отраслей животноводства, – отметил начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Благодаря государственной поддержке в Липецкой области работают современные молочные комплексы, на которых используются новейшее оборудование и передовые технологии, создаются высокооплачиваемые рабочие места».

В Липецкой области молочным скотоводство занимаются 89 предприятий различной формы собственности. За первое полугодие 2020 года валовой надой по всем категориям хозяйств составил более 146 тысяч тонн. Это на 5,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Средний надой молока на одну корову с начала года вырос на 9% и достиг 4351 кг. Так, в хозяйствах ООО «КолоСС» и ООО СХП «Мокрое» этот показатель за первое полугодие превысил 5 тысяч кг (5450 кг и 5625 кг соответственно), а в ООО Агрофирма «ТРИО» он приблизился к 6 тысячам кг (5810 кг). По надою молока на одну корову Липецкая область занимает второе место в ЦФО и находится в числе лидеров в России.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, посещая с рабочим визитом Калининградскую область, подчеркнул, что объемы производства молока в России ежегодно увеличиваются. Это обеспечено в том числе, мерами господдержки.

«На повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было направлено около 8 миллиардов рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза», – заявил Дмитрий Патрушев.