Производители зерна в Липецкой области получат дополнительную государственную поддержку. На эти цели для липецких аграриев предусмотрено около 250 млн рублей. Средства направлены на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерна в 2022 году, в размере 2106 рублей на тонну продукции.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в прошлом году в стране был получен рекордный урожай зерновых – более 150 млн тонн, а липецкие аграрии в 2022 году собрали второй за историю области урожай. На фоне рекордного производства сельхозпроизводители столкнулись со снижением цен на свою продукцию. Чтобы поддержать рентабельность растениеводов, Правительство РФ выделило 20 млрд рублей субсидий. В прошлом году липецкие аграрии, занимающиеся производством зерновых, получили почти 630 млн рублей. В текущем году поддержка будет продолжена, чтобы сохранить стабильность на зерновом и продовольственном рынках.

В 2023 году в Липецкой области под урожай зерновых и зернобобовых культур запланировано более 750 тысяч гектаров, в том числе под яровые зерновые и зернобобовые отведено 490 тысяч гектаров. Это на 35 тысяч гектаров больше, чем годом ранее.

«Сельское хозяйство и растениеводство в частности является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Достижение высоких урожаев необходимо для укрепления продовольственной безопасности региона и страны, а также для расширения экспортных поставок», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.