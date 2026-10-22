Производство электрокаров в Липецкой области выходит на новый уровень

Минпромторг России и министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области утвердили концепцию преобразования производственного комплекса «МОТОРИНВЕСТ» (производитель электромобилей и гибридов EVOLUTE) в индустриальный парк. Его цель — создать базу для предприятий машиностроения, выпуска автокомпонентов и смежных отраслей.

Общая инфраструктура парка (площадь — более 45 гектаров) позволит компаниям быстрее запускать проекты и сотрудничать с действующим автопроизводством. Для региона это шанс привлечь инвестиции, нарастить локализацию компонентов, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления.

«МОТОРИНВЕСТ» предоставит площади и земельные участки, вложится в инженерные сети и сформирует единую систему управления парком, включая сервисы по логистике и эксплуатации объектов. Регион поддержит проект налоговыми льготами, сопровождением инвестпроектов и проработкой федеральной поддержки. В частности, резиденты смогут получить освобождение от налога на имущество на семь лет и, при соблюдении условий, от транспортного налога.

Проект строится на партнёрстве бизнеса и государства. «Компания будет развивать площадку и привлекать участников, а регион возьмет на себя создание благоприятных условий. Ожидаем, что проект укрепит автомобильную отрасль региона, поддержит местный бизнес и сделает вклад в технологический суверенитет страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.