В сентябре на заводе «Моторинвест» в Липецке стартует производство электромобилей Evolute, в этом же месяце они поступят в продажу, заявили в Минпромторге России.

В соответствии с решениями, принятыми по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, состоявшегося (16 июня 2022 г.) под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина, Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей.

Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 г.

— По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. А также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей, — отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам Министра, базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. руб. и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. руб. на один электромобиль.

Ожидается, что продажи в рамках программ стимулирования спроса составят до конца 2022 года не менее 50 тыс. автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу.