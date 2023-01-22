Новое производство открылось в областном центре. Компания «Обком-48» запустила производство неавтоклавного газобетона. Такие блоки используются при строительстве малоэтажных домов, промышленных и коммерческих построек, противопожарных стен, бань, при оформлении каминов. Газобетонные плиты огнеупорны. Даже прямой контакт с огнем не наносит блокам вреда.

К открытию сотрудники предприятия готовились три месяца. Искали поставщиков материалов, помещение, рынок сбыта. В этом им помог «Технопарк-Липецк». Для предприятия выделили одноэтажный цех площадью 600 кв. м на улице Ковалева. С компанией «Липецкцемент» договорились о поставке цемента. Песок закупается также у местных производителей. Кроме того, компания «Обком-48»получила льготный кредит на покупку автоматизированной конвейерной линии, паллетоупаковщика и вилочного погрузчика, что позволило быстро запустить производство.

Неавтоклавный газобетон по сравнению с автоклавным более прочный, дешевый и твердеет в естественных условиях. Строительный материал экологически чистый, не горит, имеет малый вес. Как отметил присутствовавший на открытии производства начальник управления экономического развития Кирилл Дождиков, развитие рынка строительных материалов является одним из важнейших пунктов стратегии развития Липецкой области.

«Локализация производства строительных материалов в Липецкой области делает их стоимость более доступной. Это может стать драйвером для индивидуального жилищного строительства в регионе. Надеемся, что производство будет развиваться, а мы поддержим бизнес», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас на предприятии трудятся восемь человек. Выпускают 60 кубов газобетонных плит в сутки. Планируется увеличение производства в два раза и освоение новых видов строительной продукции.