Компания «Биотех» запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе. Первую партию корма для собак направят профессиональным заводчикам и в питомники для тестирования.

Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Завод площадью 1800 квадратных метров построен на участке в два гектара. Здесь будут производить до 20 тысяч тонн продукции в год. Объём инвестиций в проект составил 500 млн рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест.

«Из России ушли многие производители импортных кормов, сократились поставки из-за рубежа. А спрос на качественное питание для домашних питомцев у их владельцев стабильно растёт. Важно, что на новом предприятии не только создадут рабочие места для жителей области, но и помогут развивать сельское хозяйство, ведь сырьё для производства кормов закупают у местных фермеров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На заводе осуществляется полный цикл разработки продукции – от создания рецептуры до отгрузки покупателю. Все корма созданы из натуральных продуктов, в составе свежее мясо, овощи, фрукты, зерновые, жидкие и твёрдые жиры. Продукция будет выпускаться в различных категориях: эконом, премиум и холистик. Агентство инвестиционного развития продолжает содействие развитию проекта, активно участвуя в процессах инженерного обеспечения завода, выстраиванию ко операционных связей с предприятиями Липецкой области.