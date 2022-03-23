По данным областной статистики, за 2 месяца 2022 года в хозяйствах всех категорий региона произведено 58 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 9,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельхозпредприятиях региона этот показатель составил 53,6 тысяч тонн (111 %), в том числе производство свиней на убой — 21,4 тыс. тонн (100,1 %), птицы – 30,7 тыс. тонн (120,7 %).

Валовой надой молока за январь-февраль текущего года составил 44,8 тыс. тонн (101,8 %), в том числе в сельхозорганизациях — 38,3 тыс. тонн (102,8 %).

Всего за первые два месяца 2022 года получено 116,3 млн штук яиц, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 117,7 %. В сельхозорганизациях произвели 107,7 млн. штук (118,6 %), в том числе пищевого яйца – 75,7 млн штук. Это на 7 млн штук яиц больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«В Липецкой области обеспеченность населения свининой от местных предприятий превышает рекомендуемые в России годовые рациональные нормы потребления более чем в 5 раз, мясом птицы — более чем в 4 раза, пищевым яйцом – более чем в 2,5 раза», — отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

В последние годы Россия стабильно наращивает производство животноводческой продукции. Тренд наблюдается во всех сегментах отрасли и сейчас, несмотря на повышение себестоимости и логистические сложности. В первую очередь растут такие направления, как птицеводство и свиноводство. При этом в текущем году хорошие темпы показывают и другие направления. По данным Минсельхоза России, в целом за 2 месяца 2022 года производство скота и птицы в стране увеличилось на 7,5 % до 2 млн тонн. Положительную динамику помогают сохранять меры господдержки, укрепление ветеринарной защиты и формирование племенной базы. Так, с этого года выделяются бюджетные средства на создание и модернизацию репродукторов в яичном и мясном птицеводстве. Кроме того, ведется работа по организации бесперебойных поставок птицеводческой продукции с российских племенных предприятий и по прямому импорту.