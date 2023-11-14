Индекс сельскохозяйственного производства в Липецкой области по итогам девяти месяцев составил 107,6%, а индекс производства пищевых продуктов – 116,2%. Как сообщил на еженедельном совещании в областном правительстве вице-губернатор Игорь Кремнёв, это безусловный рост к показателям прошлого года.

«Липецкое сельское хозяйство по многим направлениям демонстрирует уверенный рост, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. Эта отрасль должна оставаться под особым контролем, несмотря на внушительные достижения», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

На совещании отмечалось, что рекордный для региона показатель в этом году ожидается по производству мяса птицы. В планах – 211 тысяч тонн. Игорь Кремнёв отметил, что ежегодный объём произведенного мяса птицы в Липецкой области превышает годовую потребность более чем в шесть раз.

Также ожидается рост производства свинины. Сейчас ежегодный объём этой продукции в регионе превышает годовую потребность более чем в семь раз, а поголовье свиней увеличилось более чем на 14% относительно прошлого года.

«Неплохие показатели и по инвестициям. За первое полугодие 2023 года инвестиции в сельское хозяйство выросли на шесть процентов, а в перерабатывающую промышленность на восемь процентов», – сказал Игорь Кремнёв.