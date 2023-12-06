Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области за 10 месяцев 2023-го отгрузили продукции и продали товаров на 221,8 млрд рублей. Это на 22,8 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее. Индекс производства пищевых продуктов в регионе составил 116,8%, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

В Липецкой области сейчас 286 организаций занимаются производством пищевой продукции. На них работают 14,3 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям выросла за 10 месяцев на 19,7% и составила 64454 рубля. По выпуску многих пищевых продуктов Липецкая область уже занимает лидирующие позиции в стране. Рост их производства продолжается. Хорошее увеличение за 10 месяцев показывают растительные масла. Рост их производства составил 29,5%. Выпуск рапсового масла вырос на 9,4%, подсолнечного – на 21%, соевого – в девять раз. Переработанного картофеля в области произведено на 9,6% больше, чем за январь-октябрь прошлого года, дрожжей – на 9,8%, рационов питания и пайков – на 11,9%.

Продолжается рост производства сахара и других продуктов переработки сахарной свеклы. Сахара за 10 месяцев произведено на 24,4% больше, чем годом ранее, свекловичного жома – на 62,6%, мелассы – на 66,5%. На 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство замороженных фруктов и ягод, на 14,9% – мясосодержащих консервов, на 20,8% – джемов и фруктовых пюре.

Увеличивается производство детского питания. Молочной продукции для детей выпустили на 1,8% больше, мясной продукции – на 7,1%, воды – на 8,2%, продукции переработки фруктов и овощей – на 25,9%. Также выросло производство крахмалов на 8,7%, а модифицированных крахмалов – на 36,3%. Кисломолочных продуктов было выпущено на 13,3% больше, сливочного масла – на 19,4%, сухих молока и сливок – на 20,1%. «Продукция, выпускаемая предприятиями агропромышленного комплекса Липецкой области, не только в полном объеме покрывает внутреннюю региональную потребность, но и позволяет поставлять продукты как на внутренний рынок, так и на экспорт. Широкий ассортимент продукции липецкого АПК находит своих потребителей в более чем 80 странах мира», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.