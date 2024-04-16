Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона увеличили выпуск многих продуктов питания за первые два месяца текущего года. Самый большой рост показало производство джемов, фруктовых желе и пюре: за январь-февраль получено в 4,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Выпуск сахара увеличился на 27%, мясосодержащих консервов – на 96%. Картофеля переработано на 41% больше, чем годом ранее, фруктов и ягод заморожено – на 53% больше. На 67% по сравнению с прошлым годом увеличилось производство продуктов из говядины, на 34% – сливочного масла, на 10% – безалкогольных напитков. В среднем индекс производства пищевых продуктов к соответствующему периоду прошлого года составил 113%.

В управлении сельского хозяйства Липецкой области напомнили, что регион входит в топ-3 в стране по производству сахара, замороженных фруктов и ягод, молочной продукции для детского питания, воды и напитков для детей. Переработанного картофеля, дрожжей, рационов питания и пайков, мясной продукции для детского питания, фруктовых и овощных пюре для детей выпускает больше всех в России.

«Хорошие показатели пищевых и перерабатывающих предприятий возможны благодаря грамотному инвестированию в расширение производства и модернизации линий. При этом липецкие предприятия, нацеленные на развитие, строго следят за качеством продукции, соблюдением экологических норм, а также проявляют заинтересованность в создании благоприятных условий для своих сотрудников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.