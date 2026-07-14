Производство продуктов питания выросло в Липецкой области

Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг по крупным, средним и малым предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области за пять месяцев текущего года вырос на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 143,4 млрд рублей.

На 10 и более процентов выросло производство питьевого молока, мясных полуфабрикатов, сыра, творога, мясных и мясосодержащих консервов, растительных масел, джемов и фруктовых пюре, замороженных фруктов и ягод, сахара. Также в регионе увеличилось производство колбасных изделий, переработанного картофеля, хлеба и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков и некоторых видов детского питания.

«Липецкие предприятия АПК – это современные производства, которые постоянно улучшают качество и объемы своей продукции за счет обновления технологий и внедрения передовых методов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.