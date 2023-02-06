Производство сельхозпродукции в Липецкой области в 2022 году превысило среднероссийский показатель и увеличилось на 14%. Об этом доложил вице-губернатор региона Игорь Кремнев на еженедельном оперативном совещании в правительстве области.

В частности, были получены рекордные урожаи сои, тепличных овощей и зерновых. Индекс производства в этой сфере составил 119,3%. Индекс в отрасли животноводства тоже с плюсом – 101,6%. Суммарно сельхозпродукции было произведено почти на 200 млрд рублей, не считая выручки пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Сельское хозяйство региона в последние годы стабильно показывает рост. У нас хорошие показатели, которые отмечаются на федеральном уровне. Во многом это результат интенсификации и модернизации производства, внедрения новых технологий и грамотного использования господдержки», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.