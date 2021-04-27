По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, в липецких теплицах с круглогодичным циклом выращивания собрано уже 58 тысяч тонн овощей. Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, когда было получено 31,9 тысячи тонн. По производству овощей в зимних теплицах Липецкая область продолжает оставаться лучшей в России. «Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области», – отмечает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В четырех тепличных комплексах на территории области с начала 2020 года выращено 32 тысячи тонн огурцов и 26 тысяч тонн томатов. Также в этом году в регионе тепличный комплекс «Елецкие овощи» приступил к производству салатов. На данный момент собрано 162 тысячи штук.

«Тепличное овощеводство с 2014 года является одним из основных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области, – подчеркивает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Господдержка, оказываемая Минсельхозом России в совокупности с областными мерами поддержки, позволила инвесторам увеличить площадь современных теплиц с 11,2 гектара до 225 гектаров, то есть в 20 раз. При этом валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз. Мы не видим никаких оснований не идти дальше, и теплицы продолжают строиться».