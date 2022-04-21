«Амбилайф» — группа производственных и научно-медицинских компаний работает на российском рынке более 20 лет и является одним из наиболее узнаваемых брендов на рынке техники по обеззараживанию и очистке воздуха в помещениях. Основная производственная площадка «НМФ «Амбилайф» находится в Липецке.

С рабочим визитом производство посетили начальники региональных управлений инвестиций и инноваций Евгения Локтионова, экономического развития Кирилл Дождиков, заместитель начальника управления здравоохранения Оксана Фатеева, вице-мэр Ирина Артемова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Бабанов, директор «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков, а также руководители структурных подразделений мэрии.

Директор «НМФ Амбилайф» Роман Старков отметил, что компания является разработчиком и производителем инновационных изделий, предназначенных для обеззараживания и очистки воздуха помещений от большинства известных типов болезнетворных микроорганизмов – вредных летучих органических соединений, в том числе спор грибков, плесени, а также пыли, аллергенов и аэрозолей. Десятки тысяч приборов компании успешно работают в ведущих организациях здравоохранения России.

Главный инженер компании Игорь Лесников презентовал несколько типов установок по обеззараживанию воздуха и подробно рассказал об уникальности заложенной в них технологии.

— Наши установки энергоэффективны, а сменные элементы не требуют специальной утилизации. Также мы применяем принципиально новый подход к обеззараживанию и очистке воздуха: метод фотокатализа, который во много раз эффективнее используемых до сих пор способов, — рассказал Игорь Лесников.

Благодаря фотокатализаторам в оборудовании не используются вредные и требующие специальной утилизации ртутные лампы. Их заменили современными светодиодами – они используются в промышленных масштабах для фотокаталитической очистки воздуха.

Члены делегации высоко оценили представленную продукцию, среди её плюсов они отметили эффективность и экологическую безопасность.

— Сегодня мы уделяем особое внимание поддержке липецких предприятий. Такие компании развивают инфраструктуру города — это очень важно в непростых экономических условиях. В ближайшее время рассмотрим возможность установки такого оборудования в учреждениях Липецка и области, — резюмировала Ирина Артемова.

Организатором мероприятия выступил «Технопарк – Липецк». Как известно, площадка призвана содействовать развитию в областном центре малого и среднего предпринимательства, специализирующегося на инновационной и производственной сферах.