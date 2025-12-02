Производство яиц в Липецкой области идёт на рекорд

Производство яиц в Липецкой области показывает уверенный рост. За десять месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий получено 775,8 млн штук. Это больше на 8,2%, чем за аналогичный период годом ранее.

Основным производителем и поставщиком пищевого куриного яйца в Липецкой области является сельхозпредприятие, две площадки которого расположены в Липецком и Грязинском округах. В день там получают порядка 1,6 млн штук яиц. С января по октябрь 2025 года на двух площадках этого предприятия произведено немногим менее 500 млн штук пищевого яйца.

Для обеспечения пищевым яйцом население региона достаточно порядка 290 млн яиц в год. По итогам года в Липецкой области ожидают исторический рекорд по яйцу – 880 млн штук, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

“Высокие показатели в производстве яиц — это не только вопрос продовольственной безопасности региона, но и серьёзный вклад в экономику. Мы создали условия, при которых сельское хозяйство становится высокотехнологичной и социально ответственной отраслью, обеспечивающей и рабочие места, и стабильные поставки качественной продукции на внутренний рынок”, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.