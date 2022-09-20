В Липецкой области увеличилось производство пищевого яйца, сообщает региональное управление сельского хозяйства. За 8 месяцев текущего года в сельхозорганизациях области было получено 451,4 млн штук. Это на 9,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в регионе производят яйцо в два раза больше нормы потребления.

Пищевое куриное яйцо производят два предприятия: ООО «Липецкптица», в состав которого входят две птицефабрики — «Россия» и «Красный Колос», и КФХ Ульянич В.А. «Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – не раз подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.

«Вопрос о продовольственной безопасности населения региона в таком социально значимом продукте питания, как пищевое яйцо, уже давно не актуален для нас, — отмечает заместитель губернатора региона Игорь Кремнёв. — Уровень самообеспеченности пищевым яйцом в области превышает нормы потребления данного продукта в 2,2 раза. В прошлом году хозяйствами всех категорий Липецкой области было произведено 633,6 млн. штук пищевого яйца, в том числе в сельхозпредприятиях 461,3 млн. штук.Данные показатели достигнуты не столько из-за увеличения поголовья, сколько благодаря улучшению продуктивности. Яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях по итогам прошлого года составила 318 штук. Если сравнить с тем, сколько получали от одной курицы, например, в 1991 году, то мы увидим увеличение на 35 %, а если сравнивать с 1954 годом, то рост будет почти в 10 раз».