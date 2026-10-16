Прокачать свой бизнес липецким предпринимателям поможет Межрегиональный кооперационный форум

IV Межрегиональный кооперационный форум состоится 21 октября в Липецке в Концертном зале государственного театра танца «Казаки России». Главная цель форума – формирование новых перспективных экономических связей между заказчиками и поставщиками, объединение компетенций для рационального использования производственных мощностей, а также обмен профессиональным опытом и технологиями между участниками бизнес-сообщества.

«Экономические форумы позволяют не только почерпнуть новые идеи для развития бизнеса, но завести полезные знакомства, которые позволят расширить партнерские связи и усилить предприятия», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В программе форума: пленарное заседание на тему «Текущие потребности крупного бизнеса и возможности малых технологических компаний»; презентационная сессия компаний производственного сектора; презентация маркетплейсов; биржа деловых контактов в формате B2B; выставка продукции липецких производителей.

В рамках пленарного заседания выступят руководители профильных министерств Липецкой области, регионального Фонда развития промышленности, УФСИН, областного Фонда поддержки МСП, «Технопарка-Липецк», РЖД, крупнейших промышленных предприятий региона. Участники форума смогут представить свои компании в рамках презентационной сессии. Также в форуме примут участие производственные предприятия малого и среднего бизнеса ЦФО.

Организаторами мероприятия выступают центр «Мой бизнес» Липецкой области совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Липецкой области. Для участия в форуме обязательна регистрация. По вопросам участия в форуме нужно обращаться по телефону: +7(4742)37-07-04 или электронной почте: org@liptpp.ru.