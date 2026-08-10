Прокат для малыша: без лишних трат

В Добринском округе родителям новорождённых (от 0 до двух лет) не нужно переживать, что дорогие вещи быстро станут дитятку не по размеру: малыш растёт стремительно, а траты могут ощутимо ударить по семейному бюджету. Благодаря отделению филиала №4 соцзащиты по Добринскому району можно бесплатно взять напрокат всё самое важное для ребёнка — и здорово сэкономить.

Здесь выдают коляски для новорождённых, прогулочные коляски, коляски санки, кроватки, ванночки, манежи, ходунки, стульчики для кормления и многое другое. Для безопасности ребёнка во время поездок в машине доступны автолюльки и автокресла. Весь комплект вещей помогает семье спокойно пройти первые месяцы, не покупая лишнего.

Срок проката — полгода, а при необходимости его можно продлить ещё на шесть месяцев. Для оформления достаточно предъявить свидетельство о рождении ребёнка и подтверждение его регистрации в Добринском муниципальном округе.

Сотрудники соцзащиты отмечают, что родители бережно относятся к вещам: часто возвращают в хорошем состоянии, порой даже в заводской упаковке. Особенно востребован прокат колясок для новорождённых: спрос настолько высок, что временами формируется очередь. Это лишний раз доказывает, как важна и своевременна такая поддержка для семей с маленькими детьми.