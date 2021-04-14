В рамках процессуального надзора за деятельностью органов дознания прокуратура Чаплыгинского района выявила «укрытое» от статучета преступление.
Так, в декабре 2020 г. в территориальный отдел полиции обратилась жительница г. Чаплыгина с заявлением о том, что неизвестные расстреляли ее собаку.
Согласно ветеринарному исследованию смерть домашнего животного наступила от ранения дробью.
Однако орган дознания необоснованно отказал заявительнице в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным.
С таким процессуальным решением не согласился прокурор района, отменивший незаконное постановление.
После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
В настоящее время по делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.