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В рамках процессуального надзора за деятельностью органов дознания прокуратура Чаплыгинского района выявила «укрытое» от статучета преступление.

Так, в декабре 2020 г. в территориальный отдел полиции обратилась жительница г. Чаплыгина с заявлением о том, что неизвестные расстреляли ее собаку.

Согласно ветеринарному исследованию смерть домашнего животного наступила от ранения дробью.

Однако орган дознания необоснованно отказал заявительнице в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным.

С таким процессуальным решением не согласился прокурор района, отменивший незаконное постановление.

После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В настоящее время по делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.