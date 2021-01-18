Прокуратура Чаплыгинского района проверила исполнение жилищными управляющими компаниями своих полномочий по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов, находящихся в их оперативном управлении.

Установлено, что в условиях неблагоприятных климатических факторов, связанных с сильными снегопадам и и перепадами температур, ЗАО работников “Народное предприятие” “УК “Раненбургская” не принимала необходимые меры по очистке придомовых территорий от снега и наледи, что создавало угрозу для жизни и здоровья граждан.

Действуя в интересах населения, прокурор внес представление в адрес генерального директора жилищной управляющей компании, а также возбудил в отношении указанного должностного лица дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Санкция статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет.