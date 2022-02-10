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Прокуратура Чаплыгинского района потребовала обеспечить свободный доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления

1 час назад
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Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку деятельности муниципальных образований по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

В ходе проверки рамках выявлены нарушения, связанные с неразмещением на сайтах администраций сельских поселений результатов работы с обращениями граждан.

Отсутствие в свободном доступе указанных сведений нарушало принцип открытости деятельности органа местного самоуправления, конституционное право граждан на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы.

С целью устранения нарушения прокурор направил в суд административные исковые заявления о признании бездействий администраций сельских поселений района незаконным.

Устранение нарушений взято на контроль.

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