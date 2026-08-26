Прокуратура добилась компенсации инвалиду за травму на производстве

По иску прокуратуры Добринского района работник, ставший инвалидом из-за травмы на производстве, получил от работодателя компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб.

Прокуратура Добринского района в ходе проверки установила, что летом прошлого года 49-летний разнорабочий мясоперерабатывающей организации, выполняя по поручению работодателя работу на высоте при строительстве цехов, упал и получил открытый перелом оснований и свода черепа, ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму.

Впоследствии ему была установлена вторая группа инвалидности.

Официально трудовой договор с работником не заключался, что лишило его предусмотренных законом гарантий в связи с травмой на производстве.

Прокурор направил в суд иск о признании правоотношений с гражданином трудовыми, возложении обязанности на работодателя произвести необходимые страховые и пенсионные отчисления, а также о взыскании компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве в размере 700 тыс. рублей.

Исковые требования были удовлетворены судом. Однако работодатель обжаловал судебный акт. После вступления в силу апелляционного определения об удовлетворении требований прокурора работодатель выплатил работнику компенсацию морального вреда.