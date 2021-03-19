После вмешательства прокурора следственным органом возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода.

Так, 06.11.2020 в следственный отдел ОМВД России по Грязинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пешеход, 1940 г.р., скончался на месте происшествия.

В ходе доследственной проверки неоднократно принимались необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись надзирающим прокурором, взявшим ход проверки на свой контроль.

В настоящее время по требованию Грязинского межрайонного прокурора в отношении 33-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения,повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает Грязинская межрайонная прокуратура.