В феврале 2020 г. в с. Бутырки Грязинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была смертельно травмирована 68-летняя женщина.

По факту ДТП территориальным отделом полиции неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, основные на заключении автотехнической судебной экспертизы об отсутствии у водителя технической возможности предотвратить наезд на пешехода путем экстренного торможения.

Поскольку в ходе доследственной проверки не была дана оценка всем обстоятельствам ДТП, прокуратура области не согласилась с процессуальным решением, принятым по ее результатам. В связи с этим заместитель прокурора области в адрес начальника следственного органа внес требование об устранении нарушений федерального законодательства при рассмотрении сообщения о преступлении.

На основании акта прокурорского реагирования возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход расследования взят прокуратурой на контроль. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Липецкой области.