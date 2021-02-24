Прокуратура Долгоруковского района проверила исполнение органами местного самоуправления Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

В соответствии с законом организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления.

При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела, созданной органом местного самоуправления, в течение 3 суток с момента установления причины смерти.

Однако на территории муниципального района специализированная служба по вопросам похоронного дела до настоящего времени не создана.Поскольку представление, внесенное в адрес главы администрации муниципального района, не изменило ситуацию, прокурор обратился с соответствующим исковым заявлением в суд.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.