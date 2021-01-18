Прокуратура Добринского района провела проверку соблюдения администрацией сельского поселения Талицкий сельсовет Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с законом на орган местного самоуправления возложена обязанность по выявлению невостребованных земельных долей и обращению их в муниципальную собственность.

Работа по инвентаризации земельных долей должна проводиться на постоянной основе.

В нарушение указанного требования после 2011-2012 годов невостребованные доли органом местного самоуправления не выявлялись.

При этом проведенной прокуратурой района проверкой установлены факты, указывающие на наличие таких долей общей площадью более одной тысячи гектар, которые фактически не были задействованы в сельскохозяйственном обороте.

В целях устранения нарушений в прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации сельского поселения незаконным и возложении обязанности по проведению необходимой работы с невостребованньими земельными долями, сообщает прокуратура Добринского района.