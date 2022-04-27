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Прокуратура Добринского района обратилась в суд с иском к администрациям 17 сельских поселений об обязании разработать схемы водоснабжения и водоотведения

3 часа назад
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Прокуратура Добринского района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства о водоснабжении и водоотведении.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом относится к полномочиям муниципального района.

Схемы водоснабжения и водоотведения должны, утверждаемые органами местного самоуправления, содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения, планы мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями, решения органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения и др.

В нарушение указанных требований администрация 17 сельских администраций схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений не утвердили.

В отсутствие схемы водоснабжения и водоотведения поселения не допускается утверждение инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Поскольку бездействие органов местного самоуправления нарушало права населения на получение услуг водоснабжения и водоотведения надлежащего качества, прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на них обязанности в течение 6 месяцев со дня вступления решений суда в законную силу разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельских поселений.

Требования прокурора удовлетворены.

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