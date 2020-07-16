Прокуратура Добринского района опротестовала Уставы сельских поселений в рамках работы по противодействию коррупции

Прокуратурой Липецкой области в целях противодействия коррупции на всех уровнях власти на постоянной основе реализуются полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы.

Наличие в нормативном правовом акте положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения, а также возможность представления незаконных преференций, создаёт условия для коррупционных проявлений, умножает коррупционные риски.

Всего в первом полугодии 2020 г. органами прокуратуры изучено на коррупциогенность свыше 12 тыс. нормативных правовых актов и их проектов. При этом выявлено более 1 тыс. коррупциогенных факторов, для исключения которых принесено около 850 актов прокурорского реагирования.

К примеру, прокурором Добринского района опротестованы Уставы сельских поселений, положения которых в нарушение требований федерального законодательства не содержали для местных депутатов, глав муниципальных образований антикоррупционные запреты заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой деятельностью, управлять коммерческими и некоммерческими организациями и т.д.