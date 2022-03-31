Прокуратура Добринского района Липецкой области выявила нарушения трудового законодательства в МБУ «Добринское».
В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать причитающуюся работникам заработную, представлять в территориальный орган страховщика сведения, необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу.
Как установлено в ходе проверки, гражданин был принят на работу в МБУ «Добринское» по основной работе и совместительству.
При этом заработная плата ему выплачивалась с нарушением предусмотренных трудовым договором сроков.
Кроме того, сумма пособия по временной нетрудоспособности не была выплачена работнику в связи с несвоевременным предоставлением работодателем в орган социального страхования необходимых для этого сведений.
В связи с нарушением права гражданина на оплату труда в отношении виновного должностного лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
В адрес директора предприятия внесено представление.
Устранение нарушений взято на контроль.