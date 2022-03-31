Происшествия

Прокуратура Добринского района приняла меры по восстановлению трудовых прав работника муниципального предприятия

2 часа назад
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Прокуратура Добринского района Липецкой области выявила нарушения трудового законодательства в МБУ «Добринское».

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать причитающуюся работникам заработную, представлять в территориальный орган страховщика сведения, необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу.

Как установлено в ходе проверки, гражданин был принят на работу в МБУ «Добринское» по основной работе и совместительству.

При этом заработная плата ему выплачивалась с нарушением предусмотренных трудовым договором сроков.

Кроме того, сумма пособия по временной нетрудоспособности не была выплачена работнику в связи с несвоевременным предоставлением работодателем в орган социального страхования необходимых для этого сведений.

В связи с нарушением права гражданина на оплату труда в отношении виновного должностного лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В адрес директора предприятия внесено представление.

Устранение нарушений взято на контроль.

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