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Прокуратура Добринского района приняла меры в связи с нарушением права гражданина на обращение в органы местного самоуправления

1 час назад
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Прокуратура Добринского провела проверку соблюдения администрацией Добринского муниципального района и администрацией сельского поселения Новочеркутинский сельсовет федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в администрации района и сельского поселения дважды поступали обращения гражданина по вопросу нарушении земельного законодательства в части незаконного использования его соседями территории общего пользования.

Однако в нарушение Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», несмотря на то, что фактически заявитель не получил ответа по существу поставленных вопросов, переписка с ним была прекращена, что является грубым нарушением конституционного права гражданина на обращение в органы местного самоуправления.

По результатам проверки в адрес глав муниципальных образований прокурор внес представления с требованием о надлежащем рассмотрении обращений гражданина.

В отношении главы администрации сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Исполнение требований прокурора взято на контроль.

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