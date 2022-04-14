Происшествия

Прокуратура Добринского района приняла меры в связи с отсутствием надлежащего контроля за исполнением муниципального контракта, заключенного в рамках нацпроекта

2 часа назад
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Прокуратура Добринского района провела проверку соблюдения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в рамках исполнения национального проекта «Жильё и городская среда» администрация сельского поселения Талицкий сельсовет заключила муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству парка в с. Чамлык-Никольское.

Однако в связи с отсутствием муниципального контроля за исполнением подрядчиком своих обязательств работы по обустройству парка в срок, определенный контрактом, не начаты, что может привести к нарушению сроков сдачи объекта.

Бездействие муниципального заказчика стало основанием для объявления главе администрации муниципального образования предостережения о недопустимости нарушений законодательства в сфере закупок.

Исполнение контракта взято прокуратурой на контроль.

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