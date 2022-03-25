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Прокуратура Долгоруковского района добилась возвращения в муниципальную собственность 15 га плодородных земель

4 минуты назад
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Прокуратура Долгоруковского района Липецкой области проверила соблюдение федерального законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с отсутствием права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Установлено, что после смерти собственников земельных участков последние остались невостребованными в связи с отсутствием наследников.

Наличие невостребованных земельных долей сельскохозяйственных угодий ограничивает развитие сельскохозяйственного производства в муниципальных образованиях.

С целью возвращения плодородных земель в сельскохозяйственный оборот прокурор района обратился в суд с исковыми требованиями о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли общей площадью более 15 га.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены, их исполнение находится на контроле прокуратуры района.

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