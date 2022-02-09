Прокуратура Долгоруковского района Липецкой области проверила исполнение федерального миграционного законодательства на поднадзорной территории.

В соответствии с Законом РФ № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию и предъявить определённый перечень документов.

Под фиктивной регистрацией гражданина РФ по месту жительства понимается, в том числе регистрация гражданина РФ по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для проживания указанного лица.

Установлено, что местный житель в октябре 2020 года предоставил в миграционный пункт территориального отдела полиции заведомо недостоверные сведения, на основании которых по месту его жительства были зарегистрированы 6 уроженцев Узбекистана, в настоящее время являющихся гражданами Российской Федерации.

Однако намерения предоставить указанным лицам жилье для проживания заявитель не имел, а те, в свою очередь, не имели намерения проживать по месту регистрации.

Таким образом указанные лица не приобрели право пользования жилым помещением, в связи с чем прокурор обратился в суд с исковыми требованиями о снятии их с регистрационного учета по месту жительства.Т

ребования прокурора удовлетворены и исполнены.

Кроме того, по факту фиктивной регистрации указанных лиц по месту жительства возбуждено и расследуется уголовное дело.