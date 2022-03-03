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Прокуратура Елецкого района провела проверку по информации УФСБ России по Липецкой области о размещении противоправного контента в социальной сети «ВКонтакте»

30 минут назад
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Прокуратура Елецкого района Липецкой области провела проверку по информации УФСБ России по Липецкой области о размещении противоправного контента на Интернет-ресурсе в социальной сети «ВКонтакте».

Установлено, что житель района на своей странице в социальной сети в открытом доступе разместил доступную для прослушиванияи скачивания аудиозапись, включенную в федеральный список экстремистских материалов.

В связи с этим в отношении пользователя соцсети прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ.

Постановлением Елецкого районного суда правонарушитель ривлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Запрещенный контент добровольно удален пользователем со своей страницы.

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