Прокуратура г. Ельца провела проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог местного значения.

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», городские автодороги по улицам Коммунаров, 9 Декабря, Лермонтова, Костенко, Свердлова и др. не соответствовали требованиям безопасности: дорожное полотно имело значительные выбоины и неровности, препятствующие проезду автотранспорта с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

Кроме того, опасные участки не обозначены предупреждающими дорожными знаками, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории прокурор внес представление в адрес председателя комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец с требованием обеспечить устранение дефектов автомобильных дорог местного значения, а также обеспечить установку на дорогах, имеющих повреждения покрытия, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью, предупреждающих дорожных знаков.